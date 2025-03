Il talento, la creatività e la tecnica sopraffina dei giovani pastry chef emergenti si sono dati battaglia nella finale di EmergentePastry 2025, l’attesissimo evento dedicato all’alta pasticceria under 30, che si è svolto in questi giorni presso il Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano.

Dopo una competizione serrata, il titolo di vincitrice assoluta è stato assegnato a Nicoletta Nocerino, giovane promessa del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense, Campania. I suoi dolci hanno conquistato la giuria di esperti grazie all’armonia dei sapori, alla precisione tecnica e alla capacità di raccontare storie attraverso le proprie creazioni.

La competizione ha visto la partecipazione di talenti provenienti da tutta Italia, accuratamente selezionati nelle fasi precedenti. Ogni finalista ha dovuto realizzare diverse preparazioni, tra cui dessert al piatto, creazioni al cioccolato, finger food dolci e salati. Inoltre, nella giornata di preparazione che ha preceduto la finale, si è svolta la prova dei lievitati in collaborazione con Le Sinfonie di Agugiaro & Figna Molini, che ha premiato il miglior elaborato.

Tra le creazioni che hanno permesso a Nicoletta Nocerino di ottenere il titolo spiccano la “Murrina Veneziana”, una raffinata combinazione di meringa, caprese al limone, chantilly alla fava Tonka, confit di limone, sorbetto al mandarino e spuma al kefir di bufala con clementina, mango e finocchietto, e “Il Moro di Vico”, un dessert al cioccolato con tortino e cremoso, cialda al gruè di cacao, gelato al caramello, salsa caramello e lime, pralinato e chantilly alla nocciola con salsa all’aglio nero. Anche le sue proposte di finger food hanno impressionato la giuria, con il dolce “La Linzer di Zio Alberto”, un cremoso al caffè con amarene e chantilly alla vaniglia, e il salato “Tigella alla napoletana con genovese”, un omaggio alla tradizione rivisitato in chiave moderna. Oltre al titolo principale, sono stati assegnati alcuni riconoscimenti speciali. Il premio per il miglior lievitato è stato vinto da Michele Di Leva del ristorante Un Piano nel Cielo a Praiano, mentre il miglior dessert al piatto al forno è stato assegnato a Matilde Morandi del ristorante Arnolfo di Colle Val D’Elsa per la sua creazione “Papaveri e Grano”. Il riconoscimento per il miglior dessert al cioccolato è andato invece ad Alessandro Franchi dell’Hotel Splendide Royal di Lugano con la ricetta “Ciak si gira”, una combinazione di croccantino al gruè, ganache al cocco, sorbetto alla papaya e composta di ananas.

L’evento ha visto la partecipazione di una giuria composta da Maestri pasticceri e giornalisti del settore, che hanno valutato le preparazioni con criteri di estetica, equilibrio gustativo e innovazione tecnica. La cerimonia di premiazione si è tenuta nell’aula magna del Capac, alla presenza di figure istituzionali come Marco Bestetti, Consigliere Regione Lombardia, e Diana De Marchi, Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro della Città Metropolitana di Milano