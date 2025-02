In occasione del Safer Internet Day, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il Ministero dell’Istruzione e del Merito celebrano la giornata mondiale dedicata alla sicurezza online con il progetto Generazioni Connesse.

Sotto il tema “Intelligenza artificiale e noi: quale futuro insieme?”, l’evento si rivolge agli studenti delle scuole romane con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’uso critico e consapevole delle tecnologie emergenti, ponendo particolare attenzione ai rischi legati a cyberbullismo, privacy, copyright e comportamenti inappropriati online.

Il Direttore Generale di ACN, Bruno Frattasi, ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso alla cybersicurezza:

“La cybersicurezza è una sfida collettiva. Educare i giovani a un uso responsabile delle tecnologie digitali è essenziale per formare i futuri professionisti e decisori che affronteranno le sfide dell’innovazione tecnologica.”

Nunzia Ciardi, Vicedirettore Generale dell’ACN, ha aggiunto:

“La collaborazione con il Ministero è fondamentale per sensibilizzare giovani e adulti sul valore di una rete sicura e responsabile, contribuendo così a costruire una cultura digitale che protegga le nuove generazioni.”

Celebrato in oltre 170 paesi, il Safer Internet Day rappresenta un’occasione cruciale per promuovere un uso sicuro, critico e positivo delle risorse digitali, stimolando una riflessione consapevole sul futuro delle tecnologie emergenti.