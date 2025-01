Oggi, giovedì 23 gennaio 2025, alle 14:30 ora italiana, Bowen Yang e Rachel Sennott hanno rivelato le nomination per gli Oscar 2025. La cerimonia di premiazione degli Academy Awards si terrà il 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood.

Tutti i nomi delle nomination agli Oscar 2025: dal miglior film ai miglior attori

L’evento, inizialmente previsto per il 17 gennaio e poi posticipato al 23 gennaio a causa degli incendi a Los Angeles, ha avuto oggi l’annuncio della data ufficiale. Ecco tutte le nomination di quest’anno. Emilia Perez riceve numerose nomination, seguita da vicino da The Brutalist e Wicked. Intanto, Vermiglio di Maura Delpero non entra nella cinquina dei film internazionali.

Miglior Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune – Parte 2

Emilia Perez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior Regia

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Miglior Attrice protagonista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – Sono ancora qui

Miglior Attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothee Chalomet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Miglior Attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Miglior Attrice non protagonista

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior Sceneggiatura originale

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Miglior Sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior Film Internazionale

Brasile, Sono ancora qui

Danimarca, The Girl with the Needle

Francia, Emilia Pérez

Germania, Il seme del fico sacro

Lettonia, Flow

Miglior Film d’animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior Montaggio

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Miglior Scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte 2

Nosferatu

Wicked

Miglior Fotografia

The Brutalist

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Migliori Costumi

A Complete Unknown

Conclave

Gladiatore II

Nosferatu

Wicked

Miglior Trucco e acconciature

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Migliori Effetti visivi

Alien: Romulus

Better Man

Dune – Parte 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Miglior sonoro

A Complete Unknown

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Miglior Colonna sonora originale

The Brutalist – Daniel Blumberg

Conclave – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Clément Ducol and Camille

Wicked – John Powell and Stephen Schwartz

The Wild Robot – Kris Bowers

Miglior Canzone Originale

“Never Too Late” da Elton John: Never Too Late

“El Mal” da Emilia Pérez

“Mi Camino” da Emilia Pérez

Like A Bird” da Sing Sing

“The Journey” da The Six Triple Eight

Miglior Documentario

Black box diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a coup d’etat

Sugarcane

Miglior Cortometraggio documentario

Dead by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Miglior cortometraggio d’animazione

Beautiful men

In the shadows of the cypress

Magic candies

Wander to wonder

Yuck!

Miglior cortometraggio Live Action

A Lien – Sam Cutler-Kreutz e David Cutler-Kreutz

Anuja – Adam J. Graves e Suchitra Mattai

I’m Not A Robot – Victoria Warmerdam e Trent

The Last Ranger – Cindy Lee e Darwin Shaw

Come lo scorso anno, anche quest’anno il 2 marzo 2025 la visione degli Oscar 2025 sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su tutte le piattaforme streaming.

Gli italiani agli Oscar 2025

A 71 anni, Isabella Rossellini ottiene la sua prima candidatura all’Oscar, un premio che sua madre Ingrid vinse tre volte, due da protagonista e una da coprotagonista. Figlia della grande attrice svedese e del neorealista Roberto Rossellini, Isabella ha conquistato il pubblico con il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger. Una parte breve ma intensa, in cui la suora, durante il conclave per eleggere il nuovo papa, si erge momentaneamente con forza, influenzando scelte e destini.

Oltre a Isabella Rossellini, nessun altro italiano è entrato nelle nomination per gli Oscar. Delusione per Luca Guadagnino, che era tra i favoriti sia per Queer che per Challengers, e per Maura Delpero, che lo scorso anno aveva trionfato alla Mostra del Cinema di Venezia con Vermiglio.