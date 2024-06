Un Posto al Sole, Nina Soldano rivela "Persi il mio bimbo, non ho più avuto ...

Un Posto al Sole, Nina Soldano rivela "Persi il mio bimbo, non ho più avuto ...

Nina Soldano di 'Un Posto al Sole' rivela un segreto doloroso: la perdita di un bimbo durante gli esordi televisivi, dopo il quale non ha più avuto figli

Nina Soldano, volto noto di “Un Posto al Sole“, ha recentemente condiviso un intimo segreto riguardante il suo passato. Durante gli esordi televisivi con Renzo Arbore a “Indietro Tutta”, la giovane Soldano si trovava in stato di gravidanza, ma purtroppo subì la perdita spontanea del bambino.

Un Posto al Sole, Nina Soldano rivela “Persi il mio bimbo, non ho più avuto figli”

Questo evento ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, un dolore che ha preferito tenere nascosto per anni, forse per evitare di rievocare quella sofferenza.

In un’intervista a “Storie di al bivio” condotta da Monica Setta e in onda sabato 20 aprile su Rai 2, Nina Soldano ha anche aperto il suo cuore riguardo al suo rapporto con il marito, l’ingegnere Teo Bordagni.

Un Posto al Sole, Nina Soldano confessa: “Ho perso un bimbo, non ho avuto più figli”

Il loro incontro è avvenuto attraverso i social media e si sono sposati nel 2016. Soldano ha raccontato di come la loro relazione sia nata da una semplice conversazione su Facebook, e nonostante l’anonimato iniziale, l’attrazione reciproca è diventata immediata quando si sono incontrati di persona a Napoli. Il loro legame si è rafforzato nel corso del tempo, con Teo che è stato un sostegno fondamentale per la bella attrice durante il periodo di lutto per la perdita del bambino e la morte di suo fratello.

Nonostante il dolore e i rimpianti, l’amore per Teo ha riacceso nell’attrice il desiderio di maternità, anche se era ormai troppo tardi per avere figli, il legame con il marito rimane forte e riempie la sua vita d’amore.