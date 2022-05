“Un sorriso per l’Ucraina” la campagna di Azione contro la fame

Milano, 14 mag. (askanews) – #TheSmileEffect, “Un sorriso per l’Ucraina” è una l’iniziativa di Azione contro la Fame in partnership con Flying Tiger Copenhagen per dare una risposta concreta partendo da un piccolo gesto per le popolazioni colpite dalla guerra.

La ONG, leader internazionale nella lotta contro la fame e la malnutrizione infantile e dal celebre brand danese si uniscono per un progetto benefico per sostenere la popolazione ucraina e chi, più in generale, soffre la fame a causa della guerra.

Tutti i fan del love brand di design accessibile potranno regalare un sorriso attraverso la campagna di Azione contro la Fame che, in queste settimane, sta operando contemporaneamente in Ucraina, Polonia, Romania e Moldavia con l’obiettivo di aiutare le popolazioni colpite dalla guerra.

Nei punti vendita di tutta Italia, fino al 5 giugno, sarà possibile donare due euro alla cassa e scegliere una delle cartoline della felicità (realizzate in edizione limitata) per regalare un sorriso a chi soffre la guerra e la fame in Ucraina.