Un uomo è stato arrestato a Soriso, Novara, dopo aver investito e pugnalato la sua ex moglie fuori la scuola del loro figlio.

Un uomo senegalese di 40 anni è stato arrestato a Soriso, Novara, per il presunto tentativo di omicidio nei confronti della sua ex compagna. L'uomo è accusato di averla deliberatamente investita con la sua auto e poi accoltellata di fronte alla scuola del loro figlio. Dopo l'aggressione, la donna è stata trasportata in gravi condizioni all'Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero.