Un uomo trasporta un divano su un monopattino a Roma

Un’azione sorprendente nel cuore di Roma

In una giornata come tante, Roma ha assistito a un evento che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un uomo, con una disinvoltura inaspettata, ha deciso di sfrecciare lungo la via Prenestina su un monopattino, trasportando un divano a tre posti. Questo episodio, avvenuto in pieno giorno e nel bel mezzo del traffico dell’ora di punta, ha catturato l’attenzione di passanti e automobilisti, creando un mix di incredulità e divertimento.

Il video che ha fatto il giro del web

La scena, surreale e comica, è stata prontamente immortalata da alcuni passanti, che non hanno esitato a condividere il video sui social media. In pochi minuti, il filmato è diventato virale, scatenando una serie di reazioni divertite e increduli