Paola Caruso negli Stati Uniti per costruire un futuro migliore per suo figli...

Mamma e figlio sono volati negli Stati Uniti, dove, come Paola Caruso aveva spiegato a Verissimo, hanno incontrato un medico che le ha dato speranza per migliorare le condizioni della malattia del figlio Michele. La showgirl e il suo bambino hanno trascorso un Natale speciale e lontano da casa, a Rochester, Minnesota.

Paola Caruso negli USA per la malattia del figlio Michele

Paola Caruso ha sempre aggiornato i suoi fan sulle condizioni di salute del figlio Michele che, a causa di un’iniezione errata, ha subito una lesione al nervo sciatico, compromettendo la funzionalità di una gamba e costringendolo a indossare un tutore per camminare. Lo scorso settembre, la showgirl aveva condiviso a Verissimo le immagini del viaggio insieme a Michele in una clinica negli Stati Uniti. Questo Natale, è tornata con il figlio per continuare il trattamento nella stessa struttura.

“Un medico lì mi ha dato la speranza di una possibilità di poter rimediare parzialmente al danno che è stato fatto a mio figlio. Andremo lì per fare un ultimo esame che ci darà la percentuale di successo dell’intervento“.

Paola Caruso negli USA per il futuro del figlio: il post sui social

“Grazie per i tantissimi messaggi di auguri a Michele. Non riesco a rispondere a tutti… Sono con lui in ospedale. Ma vi leggerò piano piano… Intanto grazie e Buon Natale”, così ha scritto la Caruso in una storia Instagram.

Nonostante la situazione difficile, la showgirl ha voluto regalare al bambino l’atmosfera natalizia. “Distanti ma vicini sempre“, scrive a corredo del carosello di foto condiviso per mostrare i festeggiamenti ai suoi follower.