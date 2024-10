Riccardo Scamarcio torna al cinema con “Modì”, una pellicola incentrata sulla vita di Amedeo Modigliani diretta da Johnny Depp e nella quale appaiono anche attori del calibro di Al Pacino e Luisa Raneri. L’attore classe 1979 è stato ospite insieme a Depp da Fabio Fazio nello studio del programma “Che tempo che fa” andato in onda sul canale Nove. Questa è stata l’occasione per i due attori di raccontare alcune curiosità dietro alla produzione di questo nuovo film che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Scamarcio e il film diretto da Johnny Depp: “Ho pensato a uno scherzo…”

Proprio in merito al film che lo vede come protagonista, Scamarcio si era mostrato inizialmente incredulo, tanto da aver pensato che fosse uno scherzo: “In italiano si dice ‘una botta di c…’”, ha osservato, aggiungendo anche che di non averci creduto fino a quando non è stato battuto il primo ciak. Il primo incontro tra i due attori è avvenuto poi in maniera alquanto insolita, mentre Scamarcio si trovava da un benzinaio: “Non lo conoscevo ancora, mi hanno detto ‘c’è Johnny Depp che ti vuole vedere’. Alle 10 di sera mi fermo al benzinaio e chiedo se possono prestarmi il gabbiotto per fare la chiamata”, ha dichiarato l’attore a tale proposito.

Depp sul film “Modì”: “Ho deciso di raccontare la storia di Modigliani”

Ad un certo punto la parola è stata passata a Johnny Depp che ha spiegato cosa lo ha portato a raccontare la storia di Modigliani, una storia che ha detto di poter comprendere pur non potendosi paragonare al pittore: “Anche io me ne sono andato via presto di casa e ho vissuto tante cose e fatto molte esperienze”, sono state le sue parole.