Una "Red Experience" colora di rosso la Milano Design Week

Milano, 17 apr. (askanews) – Un’esplosione di rosso nel cuore di Via Tortona, centro nevralgico dell’omonimo distretto del desing milanese e tappa obbligata per tutti gli appassionati di arte e design in arrivo da tutto il mondo per la Milano Design Week. E’ una vera e propria “Red Experience” quella organizzata da Ploom per celebrare il lancio della “Special Edition Red” del proprio dispositivo a tabacco riscaldato, una collezione prodotta in collaborazione con il designer francese di fama internazionale Ora Ito.

“E’ un viaggio sensoriale tra reale e immaginario, un’immersione profonda nella visione innovativa dell’universo creativo di Ploom e Ora Ito, il simbolo di un incontro tra modernità tecnologica e design senza tempo – racconta Natasa Milosevic, vice presidente senior marketing e vendite di JTI -. Vogliamo portare i visitatori all’interno di un’esperienza nuova, sorprendente e appassionante che a ogni passo diventa più immersiva per scoprire ogni dettaglio dell’ecosistema Ploom”.

L’approccio intuitivo al design di Ploom è infatti perfettamente in linea con la filosofia della “Simplexity”, marchio di fabbrica di Ora Ito, capace di trasformare la complessità in semplicità.

“Con Ora Ito condividiamo questa passione per il design capace di unire emozioni e sensazioni. Ora Ito non si limita a creare prodotti: crea sentimenti e momenti unici – sottolinea la manager -. Insieme ci impegnamo non solo a innovare ma a migliorare i momenti quotidiani dei nostri comsumatori, rendendo ogni interazione memorabile”.

Una scelta tutt’altro che casuale, quella della Milano Design Week, come trampolino di lancio della “Special Edition Red” di Ploom.

“Milano è sempre una città molto attiva, il centro del design internazionale. Ma durante la settimana del Fuori Salone raggiunge livelli eccezionali – puntualizza ancora la vice presidente senior marketing e vendite di JTI -. Ad ogni angolo il design è presente, milanesi e persone da tutto il mondo guardano alle ultime tendenze e alle ultime creazioni per scoprire e vivere esperienze eccezionali come quella che offriamo noi a partire da oggi”.