Una scena inedita del film con Jasmine Trinca, che racconta la storia di Maria Montessori - La nouvelle femme, viene mostrata in esclusiva.

Il film "Maria Montessori - La nouvelle femme", diretto da Lea Todorov e con Jasmine Trinca nel ruolo di Maria Montessori, debutterà il 26 settembre. Il film è un tributo alla famosa scienziata italiana che ha rivoluzionato l'educazione infantile con il suo metodo e combattuto per l'uguaglianza dei diritti in un contesto societario del secolo scorso caratterizzato da maschilismo e paternalismo.

Il film tanto atteso “Maria Montessori – La nouvelle femme”, diretto da Lea Todorov, è dedicato a una delle più celebrate scienziate italiane a livello globale. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il 26 settembre, in collaborazione con Wanted. Jasmine Trinca interpreta il ruolo della pedagogista marchigiana che ha rivoluzionato l’educazione e l’attitudine verso l’infanzia attraverso il suo metodo. Questo racconto dal sapore femminile e femminista è estremamente illuminante e ruota attorno alla storia di Maria Montessori, una donna che ha combattuto per l’uguaglianza dei diritti in una società dominata dall’atteggiamento paternalistico e maschilista del secolo scorso.