Home > Video > "Una situazione indecente, ci vorrebbero i NAS" "Una situazione indecente, ci vorrebbero i NAS"

"Siamo in una stazione di servizio e questo è lo stato dei bagni. Guardate che situazione indecente, norme igieniche zero. Lo facessimo noi ristoratori avremmo già delle multe da pagare che non finiscono più e ci avrebbero chiuso il locale. Ci vorrebbero i NAS". Il video denuncia postato da @davidelacognata3