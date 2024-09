Un'amica di Chiara Ferragni si esprime: "È in una relazione con un uomo, questo è ciò che racconta".

Chiara Ferragni sembra vivere un nuovo rapporto amoroso con l'imprenditore Silvio Campara, attualmente sposato con Giulia Luchi. Nonostante alcuni ostacoli, i due sono riusciti a trascorrere una vacanza segreta in Perù. Un'amica vicina a Ferragni ha confermato alla rivista Oggi che la relazione è stabile e che Ferragni è molto felice, dichiarando di aver ritrovato il suo equilibrio e la tranquillità. Tornati in Italia, Ferragni deve ora affrontare importanti questioni.

I pettegolezzi riguardo a presunti rendez-vous con Tony Effe e un medico di origine toscana hanno ora lasciato il posto a notizie più certe: sembra infatti che Chiara Ferragni stia vivendo un nuovo rapporto amoroso con l’imprenditore di successo Silvio Campara. Le circostanze che hanno visto nascere questa connessione non sono state però particolarmente agevoli, dato che Campara è attualmente sposato con Giulia Luchi, la quale ha scoperto la relazione piuttosto amaramente. Ferragni e Campara avevano pianificato di trascorrere un periodo di vacanza in Perù, e sembrava che il viaggio fosse saltato all’ultimo secondo; tuttavia, i due sono riusciti a prendere il volo, portando avanti in segreto il loro rapporto sentimentale (Ferragni non ha condiviso alcuna foto dell’evento sui suoi social).

Un informante molto affidabile intervistato dalla rivista Oggi ha raccontato che Ferragni e Campara sono adesso una coppia stabile e che hanno recentemente trascorso una vacanza insieme. Questa fonte, un’amica molto vicina alla famosa influencer, ha confermato che i due stanno andando avanti per la loro strada senza intoppi. La stessa testimone ha inoltre riferito di presunte dichiarazioni di Ferragni riguardo al suo nuovo partner. L’amica ha sottolineato che il viaggio in Perù è effettivamente avvenuto e che è andato piuttosto bene, con l’intenzione di mantenere la relazione al riparo da occhi indiscreti e dai media, che in Italia tengono sotto osservazione costantemente entrambi.

Lei si sente ora serena e felice, è evidente. Forma una coppia stabile con quell’uomo. Come riportato dal settimanale Oggi, hanno trascorso le loro vacanze visitando Lima, Cuzco e Panama, tenendosi al riparo da sguardi indiscreti. Lei ha dichiarato: ‘Finalmente, il mio cuore ha ritrovato il suo ritmo. Voglio salvaguardare e proteggere con tutte le mie forze la pace interiore che ho riacquistato. Non permetterò più a nulla né a nessuno di ostacolare la mia ricerca della felicità’. Pare che abbia trovato l’equilibrio e la tranquillità che cercava. Ora sono tornati a casa e lei deve affrontare importanti questioni.

Ferragni scoprirà prima o poi l’identità di questa amica pettegola…