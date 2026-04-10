Ungheria al bivio: come finisce l'era Orbán?

Domenica gli ungheresi votano per quello che i sondaggi indicano come il test più difficile per Viktor Orbán in sedici anni al potere. A sfidarlo è Péter Magyar, ex fedelissimo di Fidész diventato il volto di un'opposizione nuova, costruita dal basso e lontana dai partiti tradizionali. Ecco com...

Domenica gli ungheresi votano per quello che i sondaggi indicano come il test più difficile per Viktor Orbán in sedici anni al potere. A sfidarlo è Péter Magyar, ex fedelissimo di Fidész diventato il volto di un’opposizione nuova, costruita dal basso e lontana dai partiti tradizionali. Ecco com’è andata la campagna elettorale, come si muovono i due contendenti e cosa cambierebbe, da Budapest a Bruxelles, qualunque sia il risultato.

Con i contributi di Richárd Demény (Political Capital) e Zsuzsanna Végh (German Marshall Fund).

di Otto Lanzavecchia

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