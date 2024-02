Unicusano: 180 borse di studio universitarie a totale copertura della retta

(Adnkronos) - 26 febbraio 2024 - Un’opportunità unica per studiare gratis nella capitale con una delle 180 borse di studio messe in palio dall’Università Niccolò Cusano. L’ateneo romano ripropone l’iniziativa già nota come Click Days Unicusano, riv...

26 febbraio 2024 – Un’opportunità unica per studiare gratis nella capitale con una delle 180 borse di studio messe in palio dall’Università Niccolò Cusano. L’ateneo romano ripropone l’iniziativa già nota come Click Days Unicusano, rivolta ai diplomandi in corso (a.a. 2023/2024) presso un istituto superiore sito sul territorio italiano.

Dal 2014, infatti, la Cusano assegna borse di studio a copertura totale della retta universitaria per ben 5 anni; investendo – per ogni iniziativa click days – oltre 3milioni di euro nella formazione dei giovani.

“Con questa iniziativa vogliamo ridurre il tasso di abbandono degli studi dopo il diploma e dare un’opportunità concreta ai giovani che desiderano investire sul proprio futuro senza la preoccupazione di una retta economica da sostenere”, ha dichiarato Alessia Scarfì, responsabile dell’Ufficio Orientamento Scuole dell’ateneo.

Come ottenere una borsa di studio per l’università? Dal 18 marzo, ore 16:00, fino alle ore 24:00 del giorno 22 marzo, è possibile inviare la domanda di partecipazione al bando. Avranno diritto all’assegnazione della borsa di studio esclusivamente le prime 180 domande regolari che perverranno via pec all’indirizzo orientamento@pec.unicusano.it (attenzione, la domanda va inviata dalle pec e non da una casella mail).

Maggiori info sul sito dell’ateneo oppure scrivere a borsedistudio@unicusano.it

