Università: esperti in dieta mediterranea, a Pisa nasce un master

Pisa, 30 ott. (Adnkronos Salute) – E' nato all'università di Pisa il Master di primo livello in Scienze sensoriali per un'alimentazione sana e consapevole, in collaborazione con l'International Academy of Sensory Analysis. L'obiettivo è rendere più consapevole l'approccio al cibo e più gratificante l'applicazione dei principi di una sana e corretta alimentazione, a cominciare dalla dieta mediterranea. Il nuovo master è aperto ai laureati in ogni disciplina ed è possibile iscriversi sino al 13 novembre. Le competenze acquisite potranno essere spese in vari settori, dal tecnologico per ottimizzare il profilo sensoriale degli alimenti, alla comunicazione, al marketing, sino all'ambito educativo. Il percorso formativo è organizzato in 4 moduli di cui 3 online, con lezioni concentrate tra il venerdì e il sabato da metà gennaio a metà luglio. Sono inoltre previste sessioni interattive di analisi sensoriale dei principali alimenti che caratterizzano la dieta mediterranea, ad esempio vino, pane e prodotti da forno, olio, formaggi, salumi, cioccolato, caffè.

"La dieta mediterranea è spesso citata nei programmi Tv che parlano di cucina e di corrette abitudini alimentari per raggiungere il benessere, ma quando proviamo a calare questi concetti nella vita reale arrivano le difficoltà – spiega Francesca Venturi, docente dell'ateneo pisano – Sappiamo infatti scegliere il cibo che mangiamo e riconoscerne le caratteristiche al di là delle informazioni nutrizionali che troviamo sulle etichette? In realtà i nostri sensi ci parlano, ci danno indizi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non sappiamo ascoltare quello che il cibo ci racconta, oppure ci facciamo distrarre da ciò che è appositamente aggiunto agli alimenti per condizionarci nelle scelte. Da qui l'esigenza del master, per sviluppare un approccio innovativo e consapevole alla scelta dei regimi alimentari".

Il master è promosso dal Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell'università di Pisa e dal Centro interdipartimentale di ricerca nutraceutica e alimentazione per la salute Nutrafood. Il costo è di 3.600 euro e sono previste agevolazioni e borse. Per info: https://www.agr.unipi.it/master-di-primo-livello-in-scienze-sensoriali-per-unalimentazione-sana-e-consapevole/.