Le università italiane sono al settimo posto nella classifica mondiale dei migliori atenei e al secondo posto in quella europea. Tra gli atenei spicca l’Università di Roma La Sapienza, che mantiene la leadership mondiale negli studi classici e in storia antica.

La classifica mondiale

Guidano la classifica mondiale gli Stati Uniti.

La classifica fornisce un’analisi comparativa indipendente sulle prestazioni di oltre 1.500 università in 96 Paesi, in 55 discipline accademiche e cinque aree di studio.

Gli Stati Uniti sono in testa in 32 discipline. L’università statunitense classificata al primo posto è Harvard.

L’eccellenza italiana

A livello europeo l’Italia si classifica al secondo posto, dietro la Germania.

La Sapienza di Roma si conferma, per il quarto anno consecutivo, leader negli studi classici e si aggiudica anche il primo posto in Fisica e Astronomia. L’Università di Milano si conferma invece leader in Medicina e Padova in Biologia.

La Sapienza, Bologna e Padova sono le università italiane più rappresentate nella classifica.

Risultano assenti gli atenei del Sud Italia, ad eccezione dell’Università Federico II di Napoli, al quinto posto nella classifica delle eccellenze.