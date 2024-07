Uno scalatore precipita per oltre 100 Metri ai Gastlosen: morto sul colpo

Ieri pomeriggio, verso le 16:00, uno scalatore è tragicamente morto precipitando per oltre 100 metri sul versante orientale dei Gastlosen, nella zona di Saanen, nel Canton Berna. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte degli inquirenti.

La vittima e la compagna di arrampicata

La vittima, un uomo la cui identità non è stata resa nota, stava scendendo da una parete rocciosa nel settore dell’Eggturm, una zona compresa tra i cantoni di Friburgo e Berna. La donna che si trovava con lui al momento dell’incidente non è rimasta ferita. Le autorità locali, rappresentate dalla polizia cantonale bernese e dal ministero pubblico regionale dell’Oberland, hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui confermano i dettagli dell’accaduto.

La catena montuosa dei Gastlosen

La catena montuosa prealpina calcarea dei Gastlosen è molto nota nel mondo dell’arrampicata, con oltre 800 percorsi disponibili per gli appassionati di questo sport. La catena si estende per dodici chilometri e, nella sua parte settentrionale, segna il confine tra i cantoni di Friburgo e Berna. Il punto più alto dei Gastlosen è il Dent de Savigny, che raggiunge i 2252 metri di altitudine.

La sicurezza in montagna

Questo tragico incidente sottolinea ancora una volta i rischi associati all’arrampicata e la necessità di adottare tutte le precauzioni possibili. La polizia cantonale e le autorità locali stanno lavorando per determinare le cause dell’incidente, che potrebbero includere fattori ambientali o errori umani.