Uno scalatore genovese di 58 anni è precipitato da una cascata di ghiaccio: è morto in ospedale dopo aver riportato un politrauma.

Tragedia in Valle d’Aosta: uno scalatore di 58 anni è precipitato da una cascata di ghiaccio ed è morto in ospedale a seguito delle lesioni riportate nella caduta.

Valle d’Aosta, scalatore di 58 anni precipitato da una cascata di ghiaccio: morto in ospedale

Nella mattinata di giovedì 9 marzo, uno scalatore genovese di 58 anni è caduto da una cascata di ghiaccio nella valle di Cogne, ad Aosta. A seguito della gravità dei traumi riportati, l’uomo è morto alcune ore dopo il drammatico incidente. Il 58enne, infatti, si è spento presso l’ospedale Parini di Aosta presso il quale era arrivato in codice rosso in condizioni estremamente delicate per un politrauma.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’episodio si è consumato sulla cascata nota con il nome di “Oceano Polare”.

Il racconto dei testimoni e l’arrivo dell’elisoccorso

Alla luce delle ricostruzioni effettuate, lo scalatore genovese stava scalando in solitaria, senza essere legato con cinghie di sicurezza. Stava procedendo, infatti, munito solo di ramponi e piccozze.

Altre persone che si trovavano sul posto ma non erano insieme al 58enne, lo hanno visto precipitare nel vuoto, compiendo un volo di decine di metri. Assistendo alla tragica scena, hanno prontamente contattato i soccorsi.

Sul posto, è stato subito inviato un elicottero del Soccorso alpino della Valle d’Aosta con a bordo il personale del 118.