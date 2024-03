UNUM Festival: la programmazione dell'edizione 2024

Un evento tanto atteso, l’UNUM Festival,. torna a illuminare la scenografica Riviera albanese dal 6 all’11 giugno 2024:Un incontro sinfonico tra la bellezza della natura e l’eccellenza della musica house e techno, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati del genere.

Incorniciato tra le maestose catene montuose, le ampie distese di sabbia dorata e le foreste di pini che sfiorano il cielo, il festival UNUM offre un’esperienza senza pari, dove l’arte della musica si fonde armoniosamente con la magnificenza del paesaggio circostante.

Quest’anno, la pittoresca località di Shëngjin si trasforma in un palcoscenico per alcuni dei nomi più innovativi e iconici della scena musicale house e techno. Da leggende consolidate a talenti emergenti, artisti come Altin Bosh, Anfisa Letyago, Arapu, Cabanne, Christian AB, e molti altri, cattureranno l’immaginazione dei partecipanti con le loro performance mozzafiato. Anche quest’anno, il UNUM Festival vanta un roster prestigioso di partner, che includono brand e label di club all’avanguardia come After Caposile, Afterseason, Animal Crossing, Discotech, D-EDGE, Keep on Dancing, Secret Society, Slapfunk, Tribes, Yoyaku e Zone. Una selezione di ritorni graditi e nuovi talenti che promette di portare l’energia e l’innovazione al cuore del festival.

Scopri il Fascino di Shëngjin: Un’oasi di Bellezza sulla Riviera Albanese

UNUM Festival non è solo la musica: la località di Shëngjin stessa offre un’esperienza turistica senza eguali. Situata lungo la pittoresca Riviera albanese, Shëngjin incanta con le sue spiagge baciare dal sole, le acque cristalline del Mar Adriatico e la sua autenticità culturale. Con una ricca storia che si mescola con la modernità, Shëngjin accoglie i visitatori con la sua ospitalità calorosa e i sapori deliziosi della cucina locale. Dai panorami mozzafiato dei suoi promontori rocciosi agli affascinanti mercati locali, ogni angolo di Shëngjin racconta una storia affascinante, invitando i viaggiatori a esplorare e scoprire il fascino unico di questa destinazione turistica in crescita. Per coloro che desiderano esplorare oltre i confini del festival, Shëngjin offre una varietà di attrazioni nelle vicinanze. Dalle rovine antiche che risplendono di storia al Parco Nazionale delle Montagne del Lago Skadar, c’è qualcosa per soddisfare ogni tipo di viaggiatore avventuroso.

La lineup di UNUM, tra talenti locali e stelle internazionali

Aliber | Aline Brooklyn | Altin Boshnjaku | Aman Umber | Anfisa Letyago | Arapu | Bani D | Bowes | Cabanne | Charlotte | Chriss V | Christian Ab | DJ Reas | Dona K | Doudou Md | Dubfire | Francesco Maddalena | Franco Cinelli | Gina Jeanz | Hajdar Berisha | Jay Fase | Joey Jackson | John Dimas | Jonathan Kaspar | Jonny N Travis | Korolova | Laolu | Lekë | Liburn | Maher Daniel | Manu Gonzalez | Marlie | Meera | Miroloja | O.Bee | Praslea | Priku | Quest | R.O.Y. | Raresh | Ratier | Rhadoo | Sammi Ferrer | Scacco | Shimza | Silø | Sonja Moonear | Tomas Station | Varhat (Live) | William Djoko

Per info: www.unumfestival.com