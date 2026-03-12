Uomini e Donne, colpo di scena: quasi rissa tra Ciro e Matteo dopo i baci di Sara

Le registrazioni del programma Uomini e Donne dell’11 marzo 2026 sono state segnate da una giornata particolarmente tesa: le esterne mostrate in studio, i baci e le reazioni veementi hanno creato un clima di forte contrasto. Al centro della vicenda c’è la tronista Sara Gaudenzi, che ha portato in esterna sia Alessio Rubeca sia Matteo Stratoti, scatenando l’ira di quest’ultimo. Quanto emerso dalle anticipazioni parla di minacce, interventi improvvisi e di un momento in cui la conduttrice Maria De Filippi ha dovuto prendere la parola per provare a ricomporre gli animi.

Cosa è successo durante la registrazione

La discussione è nata dopo la visione delle esterne di Sara, che è stata ripresa mentre scambiava un bacio sia con Alessio sia con Matteo. Secondo le ricostruzioni, Matteo Stratoti non ha reagito con calma: è entrato in studio molto agitato e, dopo aver visto i filmati, avrebbe pronunciato frasi minacciose rivolte prima ad Alessio Rubeca e poi anche al tronista Ciro Solimeno, intervenuto per difendere la situazione o per placare gli animi. In quel frangente il pubblico e la produzione sono apparsi visibilmente scossi, con la conduttrice che ha richiamato il corteggiatore per l’atteggiamento giudicato eccessivo e per la tensione accumulata.

L’intervento di Maria De Filippi

La reazione di Maria De Filippi è stata immediata e decisa: la conduttrice ha rimproverato l’aggressività verbale mostrata in studio e ha cercato di riportare ordine nel dibattito. L’intervento è stato necessario non solo per motivi di forma televisiva, ma anche per tutelare la serenità della tronista Sara Gaudenzi, che secondo le anticipazioni avrebbe risentito emotivamente dell’accaduto. L’azione di Maria è stata raccontata come un tentativo di mediazione che però non ha completamente stemperato la situazione, tanto che la tensione è poi proseguita anche fuori dalle telecamere.

Il dietro le quinte: scontro sfiorato e malore

Secondo fonti vicine alla produzione e ai blogger che hanno riportato le anticipazioni, la controversia non si sarebbe esaurita in studio ma sarebbe proseguita nel backstage. Qui, sempre secondo questi resoconti, Ciro Solimeno e Matteo Stratoti avrebbero avuto un confronto molto acceso che sarebbe quasi degenerato in uno scontro fisico, con la necessità dell’intervento di altre persone per separarli. In parallelo, la tensione avrebbe avuto un effetto sulla tronista: fonti parlano di un malore accusato da Sara, che è stata poi accompagnata fuori dallo studio per riprendersi dall’ansia e dallo stress accumulati.

Possibile non messa in onda

Vista la gravità dei fatti, è verosimile che la produzione decida di non mandare in onda alcune sequenze o addirittura di tagliare completamente parti della registrazione. Episodi analoghi erano stati gestiti in passato eliminando o censurando momenti troppo violenti o potenzialmente offensivi: un precedente citato più volte riguarda il 2026, quando un faccia a faccia tra due partecipanti fu tenuto fuori dalla trasmissione per motivi simili. La scelta editoriale dipenderà dalla valutazione sulla sensibilità del pubblico e dalla responsabilità della regia nel tutelare i protagonisti.

Retroscena e reazioni precedenti

Questo episodio non è stato del tutto inatteso: già in registrazioni precedenti Matteo aveva mostrato segni di irritazione dopo aver appreso di un bacio tra Sara e un altro corteggiatore. In quel frangente il corteggiatore aveva espresso frustrazione per ciò che percepiva come mancanza di rispetto, dicendo di dare grande importanza a un bacio. Le anticipazioni diffuse da blogger del settore e le voci sui social hanno amplificato la vicenda, trasformando il tutto in un tema caldo nelle conversazioni online e alimentando domande su come la redazione gestirà la narrazione nelle puntate future.

In attesa di conoscere la versione ufficiale della produzione e di vedere se le immagini verranno trasmesse, la vicenda rimane sotto i riflettori: ciò che è certo è che la registrazione dell’11 marzo 2026 ha lasciato segni evidenti nella dinamica del programma, con nomi come Sara Gaudenzi, Matteo Stratoti, Alessio Rubeca e Ciro Solimeno al centro delle conversazioni. Il pubblico e gli appassionati di Uomini e Donne attendono ora aggiornamenti ufficiali e chiarimenti da parte della redazione.