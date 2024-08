Uomini e Donne, Gemma Galgani con un uomo: "Forse non torna in tv"

Uomini e Donne, Gemma Galgani con un uomo: "Forse non torna in tv"

Uomini e Donne, Gemma Galgani in vacanza con un uomo misterioso: potrebbe non tornare in tv.

Gemma Galgani è stata pizzicata in compagnia di un uomo. Amicizia o storia d’amore? Se tra loro dovesse esserci una relazione, la dama torinese non tornerebbe in tv, nel programma che l’ha resa un volto popolare: Uomini e Donne.

Gemma Galgani con un uomo: a rischio il suo ritorno in tv

Il settimanale Nuovo ha pizzicato Gemma Galgani con un uomo. I due si stanno godendo una vacanza sulla riviera romagnola e sono stati immortalati mentre passeggiano in spiaggia. Il fortunato è molto più giovane della dama torinese e stringe tra le braccia un cagnolino. La complicità è evidente, per cui una domanda sorge spontanea: il ritorno in tv di Gem è a rischio?

L’indiscrezione su Gemma Galgani

Sul settimanale Nuovo si legge:

“Colpo di scena, da una vita cerca l’uomo giusto in tv e alla fine lo pesca al mare. In questi giorni la dama ha ritrovato il sorriso con un misterioso signore più giovane di lei. Se fosse vero amore potremmo non rivederla più nello show di Canale 5. (…) Questo uomo misterioso è ben più giovane della torinese, ma lei non ha mai nascosto di provare un’attrazione fatale per gli uomini più giovani. Se con questo amico dovesse sbocciare l’amore, lei potrebbe lasciare definitivamente Uomini e Donne, dov’è protagonista da quindici anni”.

Davvero Gemma Galgani è pronta a lasciare la tv per amore?

Gemma Galgani: l’ipotesi sul ritorno in tv

Guardando gli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo, tra Gemma e questo uomo misterioso non sembra esserci altro che una bella amicizia. Non ci sono baci o slanci passionali, per cui, conoscendo la versione Galgani innamorata, ci sentiamo di escludere un coinvolgimento emotivo. E’ assai probabile, quindi, che a settembre Gem tornerà in tv, seduta nel parterre di Uomini e Donne.