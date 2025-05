Gemma Galgani: una storia d’amore travagliata

Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, è tornato a far parlare di sé, soprattutto per le vicende che coinvolgono Gemma Galgani. La storica dama, che ha conquistato il pubblico con la sua ricerca incessante dell’amore, si trova nuovamente al centro di un dramma emotivo.

Nonostante le voci che la volevano lontana dalla trasmissione, Gemma è tornata in studio, ma non senza lacrime e delusioni.

Il rapporto con Arcangelo: un amore non corrisposto

Il suo interesse per Arcangelo sembra essere l’ennesima illusione. L’uomo, infatti, non sembra ricambiare i sentimenti di Gemma, suscitando le critiche di opinionisti come Gianni Sperti e Tina Cipollari. Questi ultimi non risparmiano