Nel corso della puntata di oggi, lunedì 18 novembre, Vincenzo e Ilaria hanno scelto di lasciare il programma, giungendo a un compromesso che chiuderebbe il loro percorso a Uomini e Donne. Ecco cos’è successo.

Vincenzo e Ilaria: gli attacchi degli opinionisti

L’uscita di Vincenzo e Ilaria non è apparsa del tutto naturale. A spingere i due protagonisti a lasciare lo studio sono stati principalmente gli interventi degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che, da diverse settimane, sostengono che i due protagonisti stiano cercando di restare nel programma il più a lungo possibile.

“Per me oggi sono una coppia, perché se lei lo difende a spada tratta vuol dire che ha una grande fiducia in lui”, spiega Tina.

“Questa relazione è a un livello tale che qualsiasi cosa senta, lei si fida di lui. Vuol dire che il rapporto è tale che non ha più senso che rimangano qua dentro“, aggiunge invece Gianni Sperti.

Vincenzo e Ilaria escono insieme dal programma

Il clima in studio si è fatto particolarmente teso durante la puntata, tanto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi per cercare una soluzione. Dopo una serie di attacchi tra i protagonisti, la conduttrice propone ai due di lasciare temporaneamente lo studio per trascorrere un weekend insieme. Al loro ritorno, dovranno raccontare l’esito dell’esperienza.

Tuttavia, Gianni Sperti impone una condizione ben precisa:

“Se dovessero tornare dicendo che non è andata bene, non potranno più frequentarsi. Altrimenti è una scusa per tornare in studio”.

Ilaria e Vincenzo sembrano aver accettato la proposta, pronti a mettere alla prova la loro relazione.