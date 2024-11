Trono finito per Alessio Pecorelli che, stando ad alcune indiscrezioni, è stato invitato a lasciare lo studio di Uomini e Donne dalla stessa Maria De Filippi a seguito dell’ennesima segnalazione su di lui.

Alessio Pecorelli fuori da Uomini e Donne

Stando ad alcune indiscrezioni rilasciate su SuperGuidaTv, Alessio Pecorelli è stato invitato ad andarsene da Maria De Filippi dal momento che era rimasto senza corteggiatrici. Questo a causa dell’atteggiamento dello stesso tronista che aveva dichiarato di essere intenzionato a baciare tutte le ragazze, anche una dietro l’altra nel caso di esterne ravvicinate. Inoltre, sull’abbandono delle corteggiatrici ha pesato anche il presunto avvistamento di Alessio insieme a una ragazza in alcuni locali.

La rabbia di Maria De Filippi

Secondo le dettagliate anticipazioni di IsaeChia, Alessio si è tradito raccontando a una corteggiatrice di essere andato in un locale con amici, quando alla redazione aveva detto di essere a cena dai genitori. Dopo quell’ennesima bugia, ben quattro corteggiatrici decidono di eliminarsi e Alessio resta solo. Una di loro aggiunge che ha saputo che il ragazzo ha fatto più volte serata con Mario Cusitore [un uomo del trono over] e lui dice che è capitato per qualche compleanno di amici in comune. A quel punto Maria De Filippi interviene commentando: “Ammazza quanti compleanni avete” e, facendogli notare che non ha più corteggiatrici, lo invita ad andarsene prima che possa parlare lei.