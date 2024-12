Dopo l’addio di Alessio Pecorelli, Uomini e Donne potrebbe perdere un altro tronista. Durante la registrazione di ieri, è emersa un’infrazione al regolamento da parte di Michele Longobardi, mettendo a rischio la sua permanenza nel programma.

L’indiscrezione sul trono di Michele Longobardi

Secondo le anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, tutto è iniziato durante l’ultima registrazione, quando Michele ha deciso di eliminare Mary. Infuriata, la ragazza ha confessato di aver avuto più volte contatti con il tronista su Instagram, rivelando che Longobardi aveva creato un profilo falso per comunicare con tutte le sue corteggiatrici.

Mary sarebbe stata l’unica a sgamarlo delle tre corteggiatrici, e da lì sono partiti diversi messaggi, chiamate, foto e video.

Michele si è reso conto di essere stato scoperto non appena entrato in studio, dove ha trovato solo la produzione e le corteggiatrici. Non è ancora chiaro se il suo trono proseguirà o se verranno presi provvedimenti.

L’indiscrezione sul trono di Michele Longobardi: la reazione delle corteggiatrici

L’esito della vicenda dipenderà anche dalla decisione delle sue corteggiatrici, Amal e Veronica, riguardo alla volontà di continuare o meno il percorso. Intanto, pare che in studio sia scoppiato il caos, con entrambe le ragazze in lacrime. Veronica è stata l’unica a non aver risposto dicendo che lei ai profili fake non risponde, mentre Amal ha detto di non aver capito che si trattasse di Michele.

Non resta che attendere aggiornamenti per scoprire quale sarà il futuro del tronista nel dating show di Maria De Filippi su Canale 5.