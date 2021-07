Uomini e Donne: l’ex dama Luisa è stato operata di tumore al seno

L’ex dama di Uomini e Donne, Luisa Monti, ha raccontato di essersi operata di tumore al seno. Sul profilo Instagram ha raccontato dell’intervento.

Nelle scorse settimane, Luisa Anna Monti, una delle dame più amate della storia del trono over di Uomini e Donne, aveva raccontato a tutti i suoi follower su Instagram, di aver scoperto di avere un brutto tumore al seno. Da quel momento, la donna, non si è buttata giù d’animo e ha cercato di andare avanti in tutti i modi.

Sta combattendo contro questo male ogni giorno e in ogni momento della sua vita. Visto il grande affetto che tutti i suoi follower, che la seguono dai tempi in cui siedeva tra le same del dating show di Maria De Filippi, al fianco di Gemma Galgani, Luisa li aggiorna quotidianamente sullo stato della sua malattia.

Luisa Monti e la malattia

A distanza di qualche settimana, Luisa è tornata a parlare della sua malattia e ha dichiarato a tutti di essersi finalmente operata.

“Qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento“. Ha postato anche una foto che la ritrae sul letto di un ospedale. “È andato tutto bene. Abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta”. Questo è il primo step che Luisa ha dovuto superare”.

I ringraziamenti di Luisa Monti

Mesaggi di ringraziamento per i dottori e per tutto lo staff medico che si è preso cura di lei sin dal momento in cui è entrata in ospedale.

Ha voluto fare, inoltre, anche un grazie particolare agli infermieri e agli Oss del policlinico Gemelli di Roma. Non mancano i ringraziamenti alle persone a lei care e, ovviamente, al suo Salvio Calabretta. Invia un abbraccio virtuale anche a tutti fan che la stanno sostenendo e a coloro che ogni giorno lottano contro il tumore.

Il messaggio di Luisa Monti sulla prevenzione

Luisa, vista la sua popolarità, ha cercato di lanciare anche un importante messaggio sociale.

Ha voluto e cercato di sollecitare tutte le donne a prevenire il rischio del sorgere di un tumore al seno. Ha raccomandato a tutte la prevenzione, di rivolgersi a dei medici e di visitarci prima poi si troppo tardi. È solo attraverso la prevenzione che si salva la vita. Ecco le sue parole a tal riguardo:“Amatevi, non perdete mai la speranza. Viva la vita”. Così ha concluso il lungo post social la dama di Uomini e donne.