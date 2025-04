Un episodio sconcertante a Corbetta

Un episodio di inciviltà ha scosso la comunità di Corbetta, in provincia di Milano, dove un uomo ha lasciato il ristorante Din Don Dan senza saldare il conto di circa 100 euro. Questo ristorante è noto per essere gestito da ragazzi con disabilità, in particolare con problemi di autismo, che ogni giorno si impegnano per offrire un servizio di qualità e accoglienza ai clienti. La notizia ha suscitato indignazione e preoccupazione, non solo per il gesto in sé, ma anche per il messaggio che trasmette nei confronti di una realtà così delicata e importante.

L’appello del sindaco

Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, ha deciso di intervenire pubblicamente per denunciare l’accaduto. Attraverso un video condiviso sul suo profilo TikTok, ha mostrato la foto dell’uomo ripreso dalle telecamere del ristorante e ha lanciato un appello accorato: “Caro amico che sei venuto al ristorante Din Don Dan, hai mangiato bene, tanto, hai bevuto. A servirti sono stati dei meravigliosi ragazzi con problemi di autismo. Ti aspettiamo per saldare il conto”. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di non dimenticare il valore del rispetto e della dignità, specialmente in un contesto così significativo.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riportato da fonti locali, l’uomo, dopo aver consumato il pasto, avrebbe chiesto di portare via il cibo avanzato. Mentre il personale si preparava a confezionare il cibo da asporto, l’uomo si sarebbe alzato, giustificando la sua uscita con la necessità di effettuare una telefonata. Ha lasciato una borsa di carta di un noto brand di moda sulla sedia, chiedendo al personale di tenerla d’occhio. Tuttavia, non è mai tornato, lasciando il ristorante senza pagare. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla responsabilità individuale e sull’importanza di sostenere iniziative che promuovono l’inclusione sociale.

Il ruolo della comunità

La vicenda ha messo in luce non solo un gesto di inciviltà, ma anche la necessità di una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle persone con disabilità. Il ristorante Din Don Dan rappresenta un esempio di come sia possibile integrare persone con difficoltà nel mondo del lavoro, offrendo loro un’opportunità di crescita e autonomia. La comunità di Corbetta si è mobilitata per sostenere i ragazzi del ristorante, sottolineando l’importanza di non lasciare che episodi come questo oscurino il lavoro e l’impegno di chi, ogni giorno, si dedica a costruire un ambiente più inclusivo e rispettoso.