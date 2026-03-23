Ursula atomica, lancia la corsa ai piccoli reattori modulari

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha definitivamente aperto all’energia nucleare, che in combinazione con le rinnovabili offre, secondo lei, il mix energetico ideale per decarbonizzare l’economia Ue senza deindustrializzarla.
Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.
Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.
Musiche su licenza Machiavelli Music.
https://www.youtube.com/watch?v=df1b00jeUPQ