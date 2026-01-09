Due giorni fa un agente aveva ucciso una donna a Minneapolis, in circostante molto simili: ecco cosa è successo.

Un’altra sparatoria negli Stati Uniti che ha coinvolto agenti ICE, ovvero il Servizio Immigrazione Usa. Questa volta è avvenuta a Portland, in Oregon, due le persone rimaste ferite.

Due giorni fa, a Minneapolis, un agente ICE ha ucciso una donna durante un raid anti-migranti, fatto che ha fatto aumentare le tensioni negli Stati Uniti.

Ecco che oggi c’è stato un altro fatto simile, una sparatoria in Oregon, per l’esattezza a Portland che ha portato al ferimento, da parte degli agenti ICE (Servizio Immigrazione Usa) di due persone, un uomo e una donna, trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono però al momento sconosciute.

Due le persone (un uomo e una donna) rimaste ferite nel corso di una sparatoria in Oregon. Secondo il Dipartimento di Sicurezza Interna la sparatoria è cominciata quando un “venezuelano irregolare” della banda Tren de Aragua avrebbe cercato di investire con l’auto gli agenti ICE che lo avevano fermato. Episodio quindi molto simile a quello di Minneapolis di due giorni fa. Le indagini sono in corso per capire cosa sia successo esattamente. Intanto non si placano le proteste.