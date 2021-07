Usa, bimba morta di peste: è allarme sanitario in Colorado, in particolare nelle contee di La Plata, San Miguel, El Paso, Boulder, Huerfano e Adams

Allarme negli Usa, dove in Colorado una bimba di 10 anni è morta di peste. Dopo i casi in Cina del 2019 la malattia è stata riscontrata negli animali in almeno sei contee dello stato con capitale Denver, lo dicono le autorità sanitarie federali e statali e lo hanno ribadito l’emittente CBS 4.

Ad ogni modo sono stati i test di laboratorio effettuati nella contea di La Plata a certificare che si, in quell’area dove viveva la bambina poi deceduta il batterio della peste è stato rilevato anche nelle pulci, che di yersinia pestis sono i vettori.

Bimba morta di peste negli Usa, le contee dove è presente il bacillo

E sempre i media sostengono che pulci infette sono state rinvenute anche nelle contee di San Miguel, El Paso, Boulder, Huerfano e Adams.

Insomma, per gli americani non ancora reduci dal covid c’è una nuova preoccupazione ma, sia chiaro, infinitamente minore. A dire il vero molti media parlano più genericamente di “tracce del batterio killer”, mentre altri alludono al rinvenimento di animali su cui erano ospiti pulci che a loro volta erano infettate dal batterio. Il particolare non è da poco, perché l’essere umano può essere infettato sia dalla puntura diretta delle pulci che dal contatto con gli ospiti intermedi, cioè gli animali, primi fra i quali ci sono canidi e roditori.

Una bimba è morta di peste negli Usa: le avvertenze delle autorità sanitarie

Spiegano comunque le autorità: “In Colorado si sono rinvenute pulci positive al batterio della peste durante questi mesi estivi. La consapevolezza e le precauzioni possono aiutare a prevenire la malattia nelle persone. Sebbene sia raro che le persone contraggano la peste, vogliamo fare in modo che tutti possano riconoscere i sintomi poiché la malattia è curabile se presa in tempo”.

Da qui le raccomandazioni in caso di sintomi: chiamare il prima possibile un medico.

Bimba morta di peste negli Usa, l’epidemiologa: “Non toccate la fauna selvatica”

Lo spiega meglio Jennifer House, vice epidemiologa statale: “I sintomi includono febbre improvvisa, mal di testa, brividi, debolezza e acuto dolore nei linfonodi“. La peste non ha un vaccino di contrasto, è malattia batterica, non virale, ma può essere curata e portata a decorso neutro con antibiotici, attenzione però, solo se diagnosticata per tempo. E non mancano altre avvertenze logistiche ed ambientali delle autorità del Colorado: evitare di maneggiare direttamente la fauna selvatica e tenere gli animali domestici lontani da quelli selvatici, in particolare roditori e conigli morti, che potrebbero aver contratto la peste ed essere mangiati da cani domestici o da cacciatori.