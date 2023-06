Usa: Cnn, 'Trump indagato su documenti riservati'

Washington, 8 giu. (Adnkronos) - Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha informato il team legale di Donald Trump che l'ex presidente è oggetto di un'indagine federale sui documenti classificati trasferiti nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida. Lo hanno riferito fonti in...

Washington, 8 giu. (Adnkronos) – Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha informato il team legale di Donald Trump che l'ex presidente è oggetto di un'indagine federale sui documenti classificati trasferiti nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida. Lo hanno riferito fonti informate alla Cnn, secondo cui i pubblici ministeri potrebbero dunque procedere con l'incriminazione del tycoon.

La notifica inviata a Trump sposta l'indagine del consigliere speciale Jack Smith direttamente sulle azioni delle ex presidente americano e non solo su quelle del suo staff. Secondo le fonti, il team legale di Trump avrebbe incontrato lunedì i funzionari del Dipartimento di Giustizia, tra cui Smith. La notifica giunta a Trump è un segnale forte a cui potrebbe seguire un atto d'accusa, ma è possibile che il destinatario non venga alla fine accusato. Nel frattempo, una volta informato, l'ex presidente ha l'opportunità di presentare prove o testimoniare davanti al gran giurì.