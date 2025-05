Usa-Cina, tregua sui dazi per tre mesi: le parole di Xi Jinping

Accordo tra Stati Uniti e Cina: sospesi per 90 giorni i principali dazi. Xi Jinping interviene sulla tregua commerciale.

Dopo mesi di tensioni crescenti e scambi di minacce tariffarie, Usa e Cina hanno deciso di concedersi una tregua nella guerra commerciale che ha agitato i mercati globali e messo in allarme governi e imprese di tutto il mondo. Le due superpotenze economiche hanno raggiunto un accordo per sospendere, per un periodo di 90 giorni, l’applicazione di nuovi dazi su una vasta gamma di beni.

Xi Jinping ha accolto positivamente l’intesa e è intervenuto con le prime dichiarazioni in merito.

Usa e Cina sospendono i dazi per tre mesi: i termini dell’accordo

La Cina, seconda potenza economica mondiale e primo esportatore a livello globale, aveva reagito puntualmente alle misure varate da Washington, innescando un’escalation di tensioni commerciali. Le imposizioni tariffarie si sono intensificate nel tempo, arrivando a toccare il 145% sulle importazioni cinesi dirette negli Stati Uniti e il 125% sui prodotti americani destinati al mercato cinese.

Ora, in un tentativo di distensione, le due nazioni hanno concordato una riduzione reciproca dei dazi al 10% per un periodo provvisorio di 90 giorni.

L’intesa è stata ufficializzata lunedì attraverso una dichiarazione congiunta, diffusa a conclusione di due giornate di negoziati svoltesi a Cologny, nei pressi di Ginevra. A guidare la delegazione statunitense in Svizzera è stato il segretario al Tesoro, Scott Bessent, mentre la rappresentanza cinese era affidata al vicepremier He Lifeng.

Stati Uniti e Cina hanno concordato una sospensione parziale dei rispettivi dazi doganali per un periodo di 90 giorni. L’intesa è stata annunciata attraverso un comunicato congiunto diffuso da Ginevra. Secondo quanto riportato, la misura entrerà in vigore entro il 14 maggio.

Usa e Cina sospendono i dazi per tre mesi: il commento di Xi Jinping

“Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e dei dazi, e il protezionismo porta all’isolamento”.

Nel suo intervento di apertura alla quarta riunione ministeriale del Forum Cina-Celac, svoltasi a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha commentato per la prima volta la tregua commerciale raggiunta con gli Stati Uniti a Ginevra.

Rivolgendosi ai Paesi membri della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, Xi ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami bilaterali in un contesto internazionale segnato da crescenti contrapposizioni tra blocchi. Ha inoltre ribadito l’impegno della Cina a favore di un ordine globale improntato all’apertura e al multilateralismo, definendo Pechino un partner affidabile e un alleato per costruire insieme un futuro condiviso nelle relazioni tra Cina e Celac.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che potrebbe avere un colloquio con il presidente cinese Xi Jinping entro la fine della settimana. Parlando in conferenza stampa, ha definito “amichevoli” i negoziati in corso a Ginevra tra le delegazioni dei due Paesi e ha sottolineato che, a suo avviso, l’aspetto più positivo dell’accordo è rappresentato dall’apertura del mercato cinese alle imprese statunitensi.