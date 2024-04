Le autorità federali e statali del Texas hanno reso noto che una persona negli Stati Uniti è risultata positiva all’attuale ceppo H5N1 dell’influenza aviaria contagiata attraverso un bovino da latte.

Influenza aviaria tramite un bovino in Texas

Il virus dell’influenza aviaria è emerso nelle mucche da latte statunitensi ed è la prima volta che questo sottotipo virale viene riscontrato in un bovino.

Il Texas, Kansas e New Mexico, il 25 marzo hanno riferito che le mucche erano malate, a tal proposito si presuppone che tale fenomeno sia corrispondente allo stesso ceppo influenzale H5N1 che ha ucciso centinaia di milioni di polli e uccelli selvatici.

Caso di aviaria su essere umano: ecco cosa sta succedendo

Le infezioni del bestiame stanno rovinando il latte e causando malattie limitate soprattutto negli animali anziani.

Ufficiali federali e statali del Texas riferiscono, in merito al caso di aviaria sull’uomo, che:

«Il paziente ha riferito un arrossamento degli occhi (compatibile con congiuntivite) come unico sintomo e si sta riprendendo», hanno affermato i Centers for Disease.

Il trattamento suggerito è il farmaco antivirale usato per l’influenza, in isolamento per non trasmettere il contagio.

L’allarme aviaria e il rischio sull’essere umano

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), anche dopo l’infezione umana confermata restano convinti dei rischi:

«Non cambia la valutazione del rischio per la salute umana dell’influenza aviaria H5N1 per il pubblico generale degli Stati Uniti, che il Cdc considera bassa. Sicuro è considerato anche il latte, perché i prodotti vengono pastorizzati prima di entrare nel mercato».

Attenzione, invece per le persone con esposizioni strette o prolungate e non protette a volatili infetti o altri animali (compreso il bestiame), o ad ambienti contaminati da volatili infetti o altri animali.