Usa: Nashville, killer aveva acquistato legalmente 7 pistole prima della sparatoria

Washington, 28 mar. (Adnkronos) – La killer di Nashville, Audrey Hale, aveva acquistato legalmente sette armi da fuoco da cinque diversi negozi prima della tragedia di ieri. Lo ha comunicato il capo della polizia della città John Drake, aggiungendo che la famiglia della ex studentessa della Covenant School – la scuola elementare privata di Nashville dove sono stati uccisi tre bambini e tre adulti – ha riferito alla polizia che la ragazza era in cura per un "disturbo emotivo".

"I suoi genitori pensavano che non possedesse armi", ha detto Drake. "Le aveva nascoste all'interno della casa".