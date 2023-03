Gli Stati Uniti sono nuovamente stati colpiti da alcuni tornadi, che hanno travolto soprattutto il Texas e la Louisiana. Al momento ci sono più di 300 mila persone che sono rimaste senza elettricità.

Usa, Texas e Louisiana colpiti da tornado: 300mila persone senza corrente

Negli Stati Uniti alcuni tornado hanno completamente travolto il Texas e la Lousiana, mentre potenti tempeste hanno causato forti nevicate in California, per poi spostarsi verso est. In Texas sono state segnalate delle raffiche di vento di oltre 70 miglia orarie, che hanno investito anche Oklahoma, Arkansas e Louisiana. Al momento ci sono oltre 310mila persone che sono rimaste senza elettricità. Il sobborgo di Dallas di Richardson ha chiesto ai residenti di non utilizzare l’acqua, dopo che la tempesta ha interrotto l’alimentazione alle stazioni di pompaggio. Le tempeste si stanno spostando e i meteorologi prevedono che andranno a colpire le valli del fiume Ohio e Tennessee.