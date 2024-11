Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si stanno divertendo nella casa del Grande Fratello. Sempre più vicini, i due concorrenti si lasciano andare alla passione senza freni. E proprio su di loro arriva una rivelazione shock: avrebbero utilizzato dei preservativi.

L’indiscrezione sui preservativi utilizzati nella casa del Grande Fratello

Nell’ultima puntata di 361 Lounge, la giornalista Grazia Sambruna ha riportato una rivelazione di una sua fonte su Shaila e Lorenzo:

“Io avrei una bella notiziola. Te la do? Ambasciatrice non porta pena: un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio che Shaila e Lorenzo nell’ultima settimana, cioè in sette giorni, hanno fatto fuori dodici profilattici. Ben dodici in appena una settimana. Ma perché? Perché sono bravi e lo fanno protetto com’è giusto che sia“.

I preservativi utilizzati nella casa del Grande Fratello: le opinioni

Non tutti hanno apprezzato quanto accaduto, come Cecilia Capriotti che subito dopo, ha aggiunto:

“Fermiamoci alla notizia: hanno utilizzato dodici protezioni e quindi si sono incontrati da quel punto di vista. Ma trovate giusto tutto ciò? Ok la storia d’amore, ma fare questo in una casa in tv piena di telecamere?”.

Anche Simona Tagli ha espresso la sua opinione, affermando che il perbenismo a volte non fa bene a nessuno. Tuttavia, ha ribadito che, dato che Shaila e Lorenzo non si reputano fidanzati, il loro comportamento potrebbe trasmettere un messaggio che non è adeguato per i giovani che seguono il programma da casa.

Al momento si tratta ancora di un’indiscrezione. Vedremo se i diretti interessati verranno informati della notizia e se avranno qualcosa da dire a riguardo.