Vaccino Covid, a Napoli 1 persona su 4 non è vaccinata nemmeno con prima dose

A Napoli quasi più del 20% della popolazione è ancora scettica nei confronti del vaccino anti Covid.

Nella città metropolitana di Napoli 220mila persone non hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid. Numeri impressionanti vista la velocità con cui procede la campagna vaccinale. L’Asl chiede a tutti di vaccinarsi e di superare lo scetticismo.

Napoli, 220mila persone non hanno ricevuto il vaccino anti Covid

Nella città di Napoli la popolazione residente, che può accedere al vaccino, ammonta a 924.140. Fanpage riporta che di questi, solo 701.028 persone, pari al 75,86% della popolazione, hanno ricevuto almeno la prima dose. Sicuramente sono tanti coloro che per motivi medici non possono vaccinarsi, ma è anche vero che la platea No Vax, a Napoli, è abbastanza vasta. A combattere contro i No Vax vi è l’Asl Napoli 1, che ha invitato la popolazione intera a vaccinarsi in modo tale che il numero dei ricoveri e dei nuovi casi possa calare.

Le preoccupazioni del direttore dell’Asl

Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, ha dichiarato: “In queste settimane, stiamo registrando una ripresa della circolazione del virus, abbiamo un sensibile aumento dei casi positivi ma ci preoccupa quella fetta di popolazione che non ha ancora completato il ciclo vaccinale o che addirittura non ha fatto neanche la prima dose”.