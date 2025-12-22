Valanga ad Alagna: Sciatore Travolto e Operazioni di Soccorso in Corso

Un intervento di soccorso eroico ha salvato la vita a un uomo travolto da una valanga ad Alagna. Le squadre di emergenza, coordinate con precisione, hanno effettuato un'operazione di recupero tempestiva e professionale, dimostrando grande abilità e coraggio nelle condizioni estreme. Questo salvataggio mette in luce l'importanza della preparazione e della risposta rapida in situazioni di emergenza montana.

Mercoledì pomeriggio, le piste di Alagna Valsesia, situate in provincia di Vercelli, sono state teatro di un incidente preoccupante quando un uomo di circa cinquant’anni è stato colpito da una valanga mentre sciava. Il suo familiare, in attesa alla base degli impianti di risalita, ha lanciato l’allerta intorno alle 13:30, avviando così una complessa operazione di soccorso.

Le squadre del Soccorso Alpino, supportate da personale della Guardia di Finanza e dal servizio di soccorso piste, si sono mobilitate immediatamente per cercare il disperso. Le condizioni climatiche, però, si sono rivelate ostili, con fitta nebbia che ha complicato le ricerche.

Operazioni di ricerca e salvataggio

Fortunatamente, nel pomeriggio, la visibilità ha mostrato segni di miglioramento, consentendo l’intervento dell’elicottero della Guardia di Finanza. Grazie all’uso di un dispositivo noto come IMSI Catcher, gli operatori sono riusciti a localizzare il segnale del cellulare dell’uomo disperso, indirizzando le squadre a terra verso un’area più ristretta dove era probabile che si trovasse.

Le squadre hanno concentrato le loro ricerche su alcune piccole valanghe nei pressi del Col d’Olen. Alle 17:30, l’unità cinofila da valanga della Guardia di Finanza ha finalmente individuato l’uomo sepolto sotto la neve, portando a termine una delle operazioni di soccorso più delicate.

Le condizioni del ferito

Quando è stato estratto dalla neve, l’uomo si trovava in condizioni critiche: era incosciente e presentava segni di ipotermia, ma fortunatamente le sue vie aeree erano libere. I sanitari presenti hanno subito avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, cercando di stabilizzarlo il più rapidamente possibile.

Per facilitare il recupero, si è deciso di attivare l’elisoccorso in modalità notturna da Aosta, ma la missione è stata abortita a causa di un’improvvisa riduzione della visibilità. Di conseguenza, è stato necessario procedere con un trasporto via terra fino ad Alagna, dove il paziente è stato trasferito su un’autoambulanza.

Trasporto e ricovero presso l’ospedale

Una volta arrivato ad Alagna, l’uomo è stato caricato su un’ambulanza e successivamente trasportato a Borgosesia. Qui, si è unito il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che ha provveduto al trasferimento a Torino. In serata, l’uomo è stato ricoverato in codice rosso presso il CTO di Torino, dove attualmente è in prognosi riservata.

Questo incidente mette in luce non solo i rischi associati agli sport invernali, ma anche l’importanza dei soccorsi in montagna, dove il tempo e le condizioni possono cambiare rapidamente. La prontezza e il coordinamento delle forze di soccorso hanno avuto un ruolo cruciale nel salvare la vita di questo sciatore, dimostrando la professionalità e la dedizione degli operatori coinvolti.