Valeria Marini è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” quando, a un certo punto, è scoppiata in lacrime per poi lasciare lo studio. Ecco cosa è successo.

Valeria Marini a La Volta Buona: la battura di Nino Frassica a Sanremo 2026

Valerina Marini è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”. A un certo punto la conduttrice ha chiesto alla showgirl un commento sulla battuta che Nino Frassica, durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 su di lei. Per l’esattezza, il comico siciliano, durante uno sketch con Carlo Conti, ha detto: “ha appena mandato un messaggio Valerina Marini, che non è potuta venire perché recentemente si è sottoposta a una operazione alle labbra, se le è gonfiate…” finendo poi la frase borbottando parole incomprensibili nel tentativo di imitare il suono di una bocca gonfia. Ma ecco come ha reagito a ciò la Marini.

Valeria Marini in lacrime a La Volta Buona contro Nino Frassica: “Mi ha offesa”

A “La Volta Buona”, ospite di Caterina Balivo, Valeria Marini al ricordo della battura di Nino Frassica a Sanremo 2026 si è messa a piangere: “non è piaciuto a nessuno e ci sono rimasta malissimo perché l’ho trovato offensivo molto, ci hi pianto perché mi ha fatto rabbia. Lui è una persona con cui ho lavorato, il mio secondo lavoro l’ho fatto con lui. Gli ho scritto e mi ha chiesto scusa.” La Marini però ha detto che si aspetta le scuse pubbliche. Detto ciò Valeria ha lasciato lo studio, per poi rientrare poco dopo: “lui mi conosce da quando sono una ragazzina, avrebbe potuto fare un’altra battuta.”