Dopo il faccia a faccia con Salvini, Vannacci lascia la Lega e lancia ‘Futuro Nazionale’. L'indiscrezione e il possibile annuncio tra poche ore.

Il generale Roberto Vannacci avrebbe scelto di lasciare la Lega, aprendo così una nuova fase politica con il movimento “Futuro Nazionale”. La decisione, maturata dopo un confronto diretto con Matteo Salvini, segnerebbe la fine di un percorso iniziato con la sua candidatura europea e la nomina a vicesegretario del Carroccio. L’annuncio, secondo il Corriere, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Roberto Vannacci: carriera, libri e nuovi orizzonti politici

Vannacci, autore del libro autoprodotto Il mondo al contrario, pubblicato nell’estate 2023 e rapidamente diventato un caso nazionale, era entrato nel mirino dei media fino a ottenere la candidatura alle elezioni europee del 2024. Dopo aver raccolto oltre mezzo milione di preferenze, è approdato al Parlamento europeo e, nel maggio 2025, due mesi dopo aver terminato il servizio militare e aderito ufficialmente alla Lega, è stato nominato vicesegretario federale del partito. La sua presunta uscita dal Carroccio arriva in un momento delicato: come ha sottolineato il vicesegretario Claudio Durigon, “fare parte della Lega è un onore, ho troppo rispetto per la nostra storia e per i nostri militanti per lanciare appelli“, aggiungendo che Vannacci è consapevole che “i primi tifosi del suo addio sono i media di sinistra“.

Vannacci lascia la Lega dopo il confronto con Salvini: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”

Secondo le indiscrezioni del Corriere, Il generale Roberto Vannacci avrebbe deciso di lasciare la Lega, confermando al segretario Matteo Salvini la sua scelta con parole cariche di significato: “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra“. L’incontro, descritto come un confronto «franco», si sarebbe svolto ieri e, secondo fonti interne, avrebbe sancito una separazione consensuale tra il militare e il partito.

Negli ultimi giorni, Salvini e Vannacci si sarebbero visti e sentiti più volte, ma sembra che i margini per un ricucimento siano ormai ridotti al minimo. La decisione del generale, che aveva in precedenza depositato il simbolo del movimento “Futuro Nazionale”, potrebbe essere ufficializzata oggi durante il Consiglio federale della Lega, convocato d’urgenza nella storica sede di via Bellerio.