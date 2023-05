Vanni (Balneari Rimini): spiagge operative al 100% in Emilia Romagna

Rimini, 27 mag. (askanews) – “Tutte le spiagge” romagnole, da Riccione “fino ai Lidi ferraresi sono operative al 100%, con tutti i servizi, e pronte ad accogliere i turisti con il solito sorriso romagnolo”. Lo ha assicurato il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali di Rimini, Mauro Vanni, in occasione della presentazione della campagna di promozione dell’Emilia-Romagna affinché la grave alluvione che ha colpito la regione non provochi ulteriori danni economici e sociali alla comunità.

“In pochissime ore abbiamo ripristinato la spiaggia e l’abbiamo resa fruibile al 100% come se nulla fosse – ha spiegato Vanni -. Questo è stato possibile grazie alla peculiarità delle nostre micro imprese a gestione familiare che nell’immediato, quando ancora il mare doveva ritornare al suo stato normale, erano già lì a ripulire e mettere a posto. Quindi direi che come si può ben vedere dallo stato di fatto della spiaggia in questo momento non ci saranno ripercussioni perché di fatto la spiaggia riminese non ha avuto alcun danno tranne molto lavoro che gli operatori hanno dovuto fare per ripristinare e pulire tutto”.

“Su al Nord – ha aggiunto – hanno avuto qualche problema in più però da quello che mi risulta so che tutte le spiagge fino ai Lidi ferraresi sono operative al 100%, con tutti i servizi, e pronte ad accogliere i turisti con il solito sorriso romagnolo”.