Un biglietto per Venezia: Il ticket d'ingresso in vigore dal 2024

Venezia ha ufficialmente adottato una nuova politica di accesso alla città, implementando un sistema di prenotazione online e richiedendo un contributo di 5 euro per persona. Questa iniziativa è stata ideata con l’obiettivo di gestire e regolare in maniera più efficace l’afflusso turistico nella meravigliosa città lagunare.

Il via libera definitivo all’implementazione del regolamento sul contributo d’accesso è stato confermato in modo trionfante solo pochi istanti fa, con una votazione alquanto significativa da parte del Consiglio comunale. Con un totale di 24 voti favorevoli e 12 contrari, è stato raggiunto un ampio consenso in merito a questa importante misura, la quale è stata originariamente introdotta tramite una legge del 2019. La fase sperimentale del ticket d’accesso, con una chiara esclusione per i residenti, gli ospiti degli hotel e diverse categorie di visitatori abituali, si prepara a prendere il via nella primavera del 2024.

Ticket d’ingresso: per una gestione sostenibile degli accessi

Questa iniziativa pilota sarà introdotta gradualmente per concentrarsi inizialmente sui 30 giorni con il maggior afflusso turistico dell’anno, rappresentando un passo fondamentale verso la gestione dei flussi di visitatori nella città di Venezia.

Durante questa fase iniziale, sarà possibile valutare l’efficacia del sistema di ticket, non solo nell’ottica di regolare il turismo, ma anche nell’assicurare un’esperienza di visita più sostenibile e gratificante per tutti coloro che desiderano esplorare questa affascinante città lagunare.