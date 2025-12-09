Scoppia il cosiddetto caso “Giulietta” a Verona. Per poter infatti toccare il seno della nota statua e accedere dunque al cortile, bisogna pagare una tassa. Questa tassa, però, sta creando diversi problemi.

Verona, scatta la tassa su Giulietta e gli innamorati

Quando si va a Verona uno dei primi pensieri e obiettivi dei turisti è senza dubbio quello di andare in via Cappello 23 dove si trova quella che è considerata la Casa di Giulietta.

Presente, nel noto cortile, la statua in bronzo di Giulietta ed è tradizione toccare i seni della stessa poiché questo gesto porterebbe fortuna in amore. Ebbene, se prima entrare nel cortile e toccare appunto i seni della statua in bronzo era gratis ora ecco la sorpresa: una tassa di 12 euro! Come si legge su Repubblica, pensate che ogni giorno solamente 1.460 persone possono accedere al cortile degli innamorati tra la delusione e le proteste di chi appunto non riesce a visitare uno dei luoghi storici della città. Ma non è finita qui, ognuno ha solamente 60 secondi di tempo per un selfie di coppia sul balcone e scendono a 45 le persone che possono stare contemporaneamente nelle sale del museo. Come detto, tutto ciò sta creando però diversi problemi.

Verona, scatta la tassa su Giulietta e gli innamorati: è polemica

Una tassa di 12 euro per accedere al cortile di Giulietta e un max di 1.460 ingressi al giorno. Tutto ciò, come si legge sempre su Repubblica, sta creando diversi problemi, col centro storico di Verona inaccessibile tra l’arena e piazza Erbe, commercianti in rivolta e guide turistiche prolisse. Stefania Zivelonghi, assessora ai grandi eventi, dice però che “siamo pronti a fare debriefing per valutare i correttivi necessari.” Queste invece le parole dell’assessora della Cultura, Marta Ugolini: “Qualche ingranaggio si è inceppato, vedremo come sbloccarlo. L’accesso al cortile è stato vincolato all’accesso al museo perché si è ridotta la superficie esterna disponibile. L’alternativa, per ragioni di pubblica sicurezza, era chiudere tutto.” Una delle ipotesi, al fine di evitare file e caos, potrebbe essere quella di recuperare un passaggio sul retro, attraverso il Teatro Nuovo, lo sblocco dunque dei sigilli al cortile e un biglietto di 2 o 3 euro solo per chi vuole toccare i seni di Giulietta.