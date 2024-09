Veronica, madre di Belen, intraprende la carriera di modella: la famiglia Rodriguez fa il tifo per lei.

Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, ha debuttato come modella durante la settimana della moda a Milano, sfilando per la nuova collezione dello stilista Martino Midali. Nonostante fosse la sua prima esperienza, Veronica ha dimostrato grande sicurezza e eleganza. L'evento è stato orgogliosamente condiviso sui social media dalle figlie Belen e Cecilia. Veronica ha ricevuto numerosi complimenti per la sua bellezza e fascino, tra cui un commento del suo genero, Ignazio Moser, che l'ha definita una "top model".

Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, ha avuto l’opportunità di essere una modella per una giornata. Il 17 settembre ha segnato l’inizio della settimana della moda a Milano, che si protrarrà fino al 23 settembre. Nel corso di questi eventi, Milano diverrà il punto d’incontro per i modelli, le celebrità e i personaggi distinti provenienti da tutto il globo, pronti a camminare sulla passerella e svelare le nuove collezioni dei brand premium internazionali di moda. Tra l’altro, gli influencer italiani si raduneranno anche a Milano e molti sono curiosi di scoprire se Chiara Ferragni farà ritorno nel suo “ambiente naturale” dopo essere stata assente dalle recenti settimane della moda. Nel frattempo, Veronica Cozzani ha fatto il suo debutto inaspettato sulla passerella. La signora di 61 anni ha sfilato indossando un abito della nuova collezione di Martino Midali, uno degli stilisti più rispettati dell’Italia. Nonostante fosse la sua prima volta come modella, Veronica ha mostrato una gran sicurezza, sfilando con uno sguardo determinato e rivolto verso l’alto, trasmettendo un’eleganza che ha conquistato i social network. Indossava un chemisier in grigio antracite metallico e aveva i capelli lunghi sciolti. Naturalmente, i suoi figli non avrebbero mai mancato un evento così significativo per loro madre e hanno corso per vederla nei panni di modella. Belen e Cecilia hanno condiviso la sua sfilata nelle storie su Instagram, per poi catturare il momento della passerella e condividere tutti i video sui loro profili social. Le sorelle Rodriguez erano estremamente orgogliose di loro madre, alzando un caloroso incoraggiamento pieno di orgoglio.

Veronica Cozzani ha condiviso un video della sua recente sfilata su Instagram, commentando entusiasticamente: “Mi piace molto! Martino Midali… proprio così oggi!”. Ha ricevuto molti messaggi di ammirazione in risposta al post, con gli utenti che lodavano la sua bellezza, il suo fascino e la sua eleganza. Tra le risposte, spicca quella del suo genero, Ignazio Moser, che al post ha risposto con un commento in spagnolo che la definisce come una “top model”. Moser era presente all’evento insieme a sua moglie, Cecilia Rodriguez, dimostrando il forte legame che ha con Veronica Cozzani da molti anni. Non ci sono news, invece, sul suo altro genero, Angelo Edoardo Galvano: nonostante gli ultimi pettegolezzi su una possibile rottura, pare che la sua relazione con Belen stia proseguendo senza problemi.