Vertice Russia-Ucraina in Vaticano previsto per metà giugno: cosa è emerso ...

In un momento di crescente tensione internazionale, si apre una nuova speranza di dialogo tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, fonti vicine alla vicenda suggeriscono che il Vaticano potrebbe ospitare un vertice diplomatico tra i due Paesi a metà giugno. Questa possibile mediazione della Santa Sede arriva in un contesto delicato, segnato da sforzi diplomatici volti a trovare una via per la pace e a ridurre l’escalation del conflitto.

Papa Leone XIV: il Vaticano si offre come mediatore per la pace

Papa Leone XIV ha espresso la sua disponibilità a ospitare colloqui di pace tra Russia e Ucraina in Vaticano. Questa offerta è stata confermata dalla premier italiana Giorgia Meloni, che ha avuto una conversazione telefonica con il Pontefice. Durante la chiamata, Meloni ha ringraziato Leone XIV per il suo impegno verso una pace giusta e duratura.

Il Papa ha ribadito la disponibilità del Vaticano a mediare in conflitti globali, mantenendo però la riservatezza. Pur senza commenti diretti sulla guerra in Ucraina, la Santa Sede si è detta aperta a facilitare negoziati. L’iniziativa arriva in un momento cruciale, con il conflitto che dura da oltre tre anni e forti pressioni internazionali per un cessate il fuoco. Il ruolo del Vaticano potrebbe essere decisivo, se Russia e Ucraina accetteranno il dialogo.

Wsj, il Vaticano ospita vertice Russia-Ucraina a metà giugno

Il quotidiano riferisce che al prossimo vertice sarà presente anche una delegazione americana guidata dal segretario di Stato e dal consigliere ad interim per la sicurezza nazionale, Marco Rubio, insieme all’inviato presidenziale per l’Ucraina, Keith Kellogg.

Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato ai leader europei che il presidente russo Vladimir Putin non sarebbe disposto a porre fine al conflitto, convinto di essere in vantaggio. La notizia, basata su tre fonti, è stata riportata dal Wall Street Journal in merito alla conversazione telefonica di lunedì tra Trump e i rappresentanti europei, avvenuta dopo il suo colloquio con Putin.