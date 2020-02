Le migliori destinazioni dove andare in vacanza a febbraio: dalle rinomate coste del Centro e Sud America fino ad arrivare a quelle dell'Asia meridionale.

Sono sempre più numerosi coloro che puntano sul mare per una fuga fuori stagione nel mese di febbraio, soprattutto se le destinazioni sono nella fascia tropicale, dove è possibile godere di temperature leggermente più miti e di un clima asciutto e soleggiato. Di seguito le mete migliori dove andare in vacanza all’insegna del mare, del relax e del divertimento, da programmare rigorosamente durante il mese di febbraio.

Dove andare in vacanza a febbraio: 5 destinazioni di mare

Partendo dal Centro America fino ad arrivare all’Asia: le migliori mete dove trascorrere le vacanze a febbraio. Isole e non per chi vuole trascorre le proprie vacanze al mare nonostante sia febbraio: luoghi ideali anche per regalare un viaggio in vista di San Valentino o per festeggiare il Carnevale.

Dal Centro al Sud America: Bahamas, Brasile e Costa Rica

Per chi cerca spiagge bianche e paradisi tropicali, le Bahamas sono tra le mete più indicate.

Distese di sabbia incontaminata, uno stile di vita rilassato e le strade che pullulano di edifici coloniali immerse nel profumo del frangipani sono il quadro idilliaco perfetto per rigenerarsi durante un lungo inverno. Si può approfittare della quiete passeggiando a piedi nudi sulla spiaggia di Pink Sands o fare una lezione di immersioni a Harbour Island, ma anche semplicemente rilassarsi di fronte al mare con un mojito e un buon libro.

Proseguendo idealmente verso sud, in una piccola fetta di America Centrale è racchiusa un’altra ottima meta per febbraio: la Costa Rica. Con verdeggianti foreste pluviali e imponenti vulcani, gli amanti del trekking non hanno che l’imbarazzo della scelta. Per una vacanza che coniuga relax e avventura la Costa Rica a febbraio è perfetta, perché i prezzi scendono dopo l’alta stagione turistica. Le foreste pluviali sono ancora di un verde lussureggiante, poiché la stagione dei monsoni è terminata da poco, mentre le spiagge cosparse di cocco di Puerto Viejo sono più spettacolari che mai.

Infine, sembra quasi superfluo dirlo, ma febbraio significa carnevale in Brasile. In questo stato sudamericano non è solo Rio de Janeiro a celebrare con sfarzo: Salvador, capitale della Bahía e stato nordorientale di riferimento per la cultura afro-brasiliana, ospita i festeggiamenti più sfarzosi e lunghi. Il suono di tamburi echeggia per le strade sulle note della musica axé, una fusione di reggae, merengue e salsa. Dopo aver partecipato alla festa, ci si può riprendere in una qualsiasi delle tante sabbie dorate e piene di vegetazione di Bahía, che vanta una costa lunga mille chilometri. Particolarmente consigliata è la cittadina balneare di Trancoso, dove i locali vanno in vacanza: qui si verrà immersi in un’atmosfera hippie davvero unica.





L’Asia inedita: Sri Lanka e Malesia

Sabbia beige fine e hotel di lusso sono solo alcune delle ragioni per le quali la costa meridionale dello Sri Lanka è l’invidia degli stati vicini dell’Asia meridionale. Le vicende politiche travagliate di questa nazione sono ormai storia passata, ma i prezzi ne soffrono ancora: ecco perché è decisamente il momento di programmare una vacanza qui prima che i turisti stufi di Bali e della Thailandia si dirigano verso le coste dello Sri Lanka. L’unica accortezza che è necessario avere è quella di scegliere con cura la località: il monsone ‘maha’ colpisce la costa nord-orientale a febbraio, ma le spiagge ad ovest rimangono intaccate e spettacolari. Ecco dunque che un tour ideale può partire dalla capitale Colombo e proseguire lungo le coste fino a giungere alla città coloniale di Galle. Lungo la strada non si possono non assaggiare alcune delizie locali, come i frutti di mare.

Meno di nicchia, ma altrettanto abbordabile se si sceglie con cura dove alloggiare, la Malesia offre opzioni che si adattano a svariate tipologie di viaggiatore: dalla capitale ultra moderna Kuala Lumpur alla costa con spiagge tropicali che nulla ha da invidiare a quelle della Thailandia, dall’architettura di Georgetown a Penang alla straordinaria cucina peranakana a Malacca. Anche qui le località della costa orientale sono chiuse per la stagione dei monsoni, mentre le spiagge occidentali approfittano del mese più secco dell’anno, perfetto per quanti vogliono una pausa all’insegna del relax più totale.