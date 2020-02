San Valentino 2020: dove andare in Europa

San Valentino 2020: cinque mete in Europa dove andare per una romantica fuga d'amore.

Il 14 febbraio 2020 è alle porte e si festeggia il giorno degli innamorati per eccellenza: San Valentino. Questa è l’occasione perfetta per fare un viaggio con il proprio partner. Ma dove andare? L’Italia ha delle mete perfette per una fuga d’amore. Ma se si preferisce l’Europa, di seguito alcune mete perfette per festeggiare, tra città storiche e proposte inaspettate, per una perfetto San Valentino.

San Valentino 2020 in Europa: Parigi

Parigi non può che essere la prima proposta, essendo la città dell’amore per antonomasia. Tenersi per mano sotto la torre Eiffel o baciarsi nei pressi del lungofiume della Senna, oppure visitando il Museo dell’Erotismo, non lontano dall’iconico Moulin Rouge: cosa ci può essere di più romantico?

Amsterdam, Paesi Bassi

Un’altra meta che va assolutamente suggerita è Amsterdam, nei Paesi Bassi. È la città dei tanti canali, perfetta da girare in barca insieme alla vostra dolce metà oppure in bicicletta. Inoltre è la città famosa per la coltivazione dei tulipani, che tra gennaio e febbraio raggiungono il loro massimo splendore.

Se si ama l’arte poi, è la città perfetta: imperdibile il Museo di Van Gogh, il più importante dedicato all’artista dei girasoli.

Lisbona, Portogallo

Se si è stanchi del freddo e si vuole andare in una città dal clima più caldo, il Portogallo è perfetto, con le sue temperature gradevoli anche a febbraio. Visitare Lisbona è obbligatorio, se si vuole respirare un po’ romanticismo. I quartieri storici dell’Alfama saranno la perfetta cornice per una cena a lume di candela e la Torre Belem sul fiume Tago la meta migliore per concludere una passeggiata al chiar di luna.





Praga, Repubblica Ceca

Se non sai dove andare per San Valentino 2020, non sottovalutare poi Praga, la città bagnata dal fiume Moldava, che regala colori e panorami mozzafiato. Si può girare fra le vie della Città Vecchia in carrozza e poi visitare il castello, attuale residenza del Presidente della Repubblica. Le antiche scale di questo sono luogo ideale per una passeggiata romantica.

Ultima meta per San Valentino 2020: Londra

Londra è l’ultima delle nostre proposte. A primo acchito può sembrare una città fredda e dedita solo al lavoro, ma ciò non significa che si possa prestare anche a queste occasioni più romantiche.

Una visita al planetario Royal Observatory oppure un giro nella bellissima e suggestiva ruota panoramica del London Eye, possono essere due idee romantiche che potranno scaldare la vostra fuga d’amore per San Valentino.