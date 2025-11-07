La violenza domestica contro gli anziani può manifestarsi anche all’interno della propria famiglia, come dimostra il caso di Vibo Valentia, dove un uomo ha aggredito il papà 97enne per ottenere del denaro.

Vibo Valentia: aggredisce il papà 97enne che non vuole dargli i soldi

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Vibo Valentia il 3 novembre, quando un uomo ha aggredito il padre di 97 anni a causa del rifiuto di quest’ultimo di consegnargli del denaro.

Di fronte al diniego, il figlio ha reagito con estrema violenza, afferrando l’anziano e scaraventandolo a terra, accompagnando il gesto con minacce di morte.

Nonostante il trauma, la vittima ha mantenuto la lucidità sufficiente a contattare il numero di emergenza 112 una volta che l’aggressore si era allontanato.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che ha soccorso l’anziano e lo ha trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate contusioni multiple con una prognosi di 21 giorni.

Aggredisce il papà 97enne che non vuole dargli i soldi: denuncia e provvedimenti a tutela della vittima

Le indagini della Polizia hanno confermato la responsabilità del figlio, che è stato denunciato per tentata estorsione e lesioni personali aggravate. A seguito dell’attività investigativa, il Questore di Vibo Valentia, su segnalazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dopo l’istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento previsto dalla normativa a tutela delle vittime di violenza domestica.

L’aggressore è stato intimato a modificare il proprio comportamento, con l’avvertimento che eventuali ulteriori violenze rientranti nel “codice rosso” saranno perseguibili d’ufficio e con pene aggravate. Inoltre, gli è stata offerta la possibilità di intraprendere un percorso di recupero presso un centro specializzato per autori di violenza.