Un silenzio improvviso, una scala di cemento, e il corpo di una ex infermiera trovata morta nel garage del suo palazzo. È la fine drammatica di Lucia Aita, 69 anni, ex infermiera del Forlanini, una donna conosciuta per il suo sorriso discreto e la sua gentilezza. Il quartiere di Tor Sapienza è sotto choc, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa sia accaduto in quei pochi, fatali istanti.

Roma, ex infermiera trovata morta nel garage di casa: le prime ipotesi

Una morte improvvisa e inspiegabile ha sconvolto il quartiere di Tor Sapienza, nella periferia est di Roma. Lucia Aita, 69 anni, ex infermiera dell’ospedale Forlanini, è stata trovata priva di vita in fondo alle scale che conducono ai garage del suo palazzo in via Giorgio Morandi.

Secondo una prima ricostruzione, come riportato dal Corriere, la donna sarebbe appena rientrata dopo aver fatto la spesa quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio cadendo lungo la rampa condominiale. L’allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno da un vicino, che ha notato il corpo riverso a terra e ha immediatamente chiamato la sorella e il cognato della vittima, presenti nel giardino dello stabile. All’arrivo dei sanitari del 118, però, per Lucia non c’era già più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tor Sapienza e la Polizia Scientifica, che hanno isolato l’area e avviato i rilievi. Nessuna traccia di effrazione o segno di colluttazione sarebbe stata riscontrata.

Roma, ex infermiera trovata morta nel garage di casa: indaga la polizia

L’ipotesi più accreditata rimane quella di una caduta accidentale, forse provocata da un malore improvviso, ma la Procura di Roma ha disposto l’autopsia per chiarire le reali cause del decesso. “Lucia stava bene, era una persona attiva, serena, senza patologie note”, hanno dichiarato i familiari.

Gli investigatori stanno ora analizzando eventuali filmati di videosorveglianza per ricostruire i movimenti della donna e accertare con precisione quanto avvenuto.